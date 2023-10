Spectacle de Noël « Noël en Ailleurs » 5 place du Château Bouxwiller, 8 décembre 2023, Bouxwiller.

Bouxwiller,Bas-Rhin

Le spectacle de Noe¨l vous invite cette anne´e a` monter dans le trai^neau et a` vous laisser embarquer pour un tour du monde des traditions de Noe¨l !.

2023-12-08 fin : 2023-12-10 . 0 EUR.

5 place du Château

Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est



This year, the Noe¨l show invites you to climb into the sleigh and let yourself be taken on a world tour of Noe¨l traditions!

Este año, el espectáculo Noe¨l le invita a subirse a la silla de montar y dejarse llevar por la vuelta al mundo de las tradiciones Noe¨l

Die Noe¨l-Show lädt Sie dieses Jahr dazu ein, in den Traktor zu steigen und sich auf eine Weltreise der Noe¨l-Traditionen mitnehmen zu lassen!

Mise à jour le 2023-10-05 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre