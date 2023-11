Marché de Noël 5, Place des Tilleuls Saint-Pardoux-du-Breuil, 3 décembre 2023, Saint-Pardoux-du-Breuil.

Saint-Pardoux-du-Breuil,Lot-et-Garonne

Marché de Noël organisé par la MAM des Petites Pépites.

– Présence du Père Noël de 10h30 à 12h et 14h30 à 16h30..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

5, Place des Tilleuls Salle des Fêtes

Saint-Pardoux-du-Breuil 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Christmas market organized by the MAM des Petites Pépites.

– Santa Claus will be present from 10.30am to 12pm and 2.30pm to 4.30pm.

Mercado navideño organizado por el MAM Petites Pépites.

– Papá Noel estará presente de 10.30 a 12.00 y de 14.30 a 16.30 horas.

Weihnachtsmarkt, organisiert von der MAM des Petites Pépites.

– Anwesenheit des Weihnachtsmanns von 10:30 bis 12 Uhr und 14:30 bis 16:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Val de Garonne