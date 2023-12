Fest-Noz 5 place des Patriotes Lannion, 28 décembre 2023, Lannion.

Lannion Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 19:00:00

fin : 2023-12-28

.

Grand fest noz, à Lannion organisé par l’association Terre d’Union en partenariat avec Kreizenn Sevenadurel Lannuon et la ville de Lannion.

La soirée démarre par une initiation aux danses bretonnes dès 19h animée par le groupe Ar Velewenn et les chanteurs Ifig Kastel et Anaïg Gorju.

Puis dès 20h30 les danseurs sont attendus en nombre pour le grand fest-noz lannionnais.

Côté pratique : Le stand odorant de crêpes, galettes-saucisses, gâteaux permet de reprendre des forces + Buvette.

Un vestiaire surveillé et gratuit est installé en mezzanine.

Pour cette édition 2023, l’affiche se compose du groupe Zoñj (trio professionnel de la nouvelle scène bretonne – Violon, Flûte en bois, accordéon diatonique) qui joue une musique à danser dynamique, Llym ( groupe de 4 jeunes qui multiplient les dates au grand plaisir des Trégorois), le duo de chanteuses Nolwenn Morvan et Fanny Labbay, les sonneurs Erika Nicolas et Gwendal Le Bras et Ar Velewenn.

Les recettes seront versées à l’association caritative Terre d’Union, qui propose une aide alimentaire et scolaire à des enfants d’un quartier très pauvre de Quito, en Equateur. L’association lannionnaise compte 70 adhérents, et à sa tête la pédiatre Joelle Darmois fête cette année ses 40 ans de présidence. Actuellement une trentaine d’enfants sont parrainés et d’autres attendent un parrain ou une marraine. Les cotisations, dons et recettes des différentes actions (fest-noz, marchés de Noël, ventes…) permettent d’aider au fonctionnement de l’école créée à Quito et de proposer une aide alimentaire aux familles.

Des informations sur l’association seront à disposition en mezzanine.

.

5 place des Patriotes Salle des Ursulines

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne



