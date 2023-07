Concert d’été 5 Place de l’Église Toulx-Sainte-Croix Catégories d’Évènement: Creuse

Toulx-Sainte-Croix Concert d’été 5 Place de l’Église Toulx-Sainte-Croix, 16 juillet 2023, Toulx-Sainte-Croix. Toulx-Sainte-Croix,Creuse La voie mélodieuse, ensemble vocal.

5 Place de l’Église Eglise Saint-Martial

Toulx-Sainte-Croix 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



La voie mélodieuse, vocal ensemble La voie mélodieuse, conjunto vocal La voie mélodieuse, Vokalensemble

