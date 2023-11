Concert de l’Avent – 9 de Choeur 5 Place de l’Eglise Soultz-Haut-Rhin, 25 novembre 2023, Soultz-Haut-Rhin.

Soultz-Haut-Rhin,Haut-Rhin

Le Conseil de Fabrique de l’Eglise de Soultz propose un concert de l’Avent au profit du chauffage de l’église. (Entrée libre, collecte).

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

5 Place de l’Eglise

Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est



The Conseil de Fabrique de l’Eglise de Soultz is organizing an Advent concert to raise funds for church heating (free admission, collection)

El Conseil de Fabrique de l’Eglise de Soultz organiza un concierto de Adviento a beneficio de la calefacción de la iglesia (entrada gratuita, colecta)

Der Fabrique-Rat der Kirche von Soultz bietet ein Adventskonzert zugunsten der Heizung der Kirche an (Eintritt frei, Kollekte)

