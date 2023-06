Marché de Sornac 5 Place de l’Eglise Sornac, 1 janvier 2022, Sornac.

Sornac,Corrèze

Venez découvrir ou flâner tous les mercredis matins le marché local de Sornac avec ses producteurs locaux..

2022-01-01 à ; fin : 2022-12-31 12:30:00. .

5 Place de l’Eglise

Sornac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and discover or stroll every Wednesday morning the local market of Sornac with its local producers.

Venga a descubrir o a pasear todos los miércoles por la mañana por el mercado local de Sornac con sus productores locales.

Entdecken Sie oder schlendern Sie jeden Mittwochmorgen über den lokalen Markt in Sornac mit seinen lokalen Erzeugern.

Mise à jour le 2023-06-07 par Corrèze Tourisme