Tea time de la Mère Noël 5 Place de l’Église Sazos, 10 décembre 2023, Sazos.

Sazos,Hautes-Pyrénées

Les dimanches, venez remplir votre hotte au Chalet et Mina vous offre une boisson chaude. Conseils déco et bonne humeur assurés !.

2023-12-10 15:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. EUR.

5 Place de l’Église Chalet Mina

Sazos 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



On Sundays, come and fill your hood at the Chalet and Mina will treat you to a hot drink. Decorating tips and good cheer guaranteed!

Los domingos, ven a llenar tu capucha al Chalet y Mina te obsequiará con una bebida caliente. ¡Consejos de decoración y buen humor garantizados!

Sonntags können Sie Ihren Sack im Chalet füllen und Mina bietet Ihnen ein heißes Getränk an. Dekotipps und gute Laune garantiert!

Mise à jour le 2023-11-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65