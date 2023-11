Les apéros de la Mère Noël 5 Place de l’Église Sazos, 9 décembre 2023, Sazos.

Sazos,Hautes-Pyrénées

Chaque samedi, venez faire vos achats de Noël entre copines et en toute tranquillité. Une boisson vous sera offerte pendant l’emballage de vos cadeaux !.

2023-12-09 17:00:00 fin : 2023-12-16 19:00:00. EUR.

5 Place de l’Église Chalet Mina

Sazos 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Every Saturday, come and do your Christmas shopping in peace and quiet. We’ll give you a free drink while you wrap your presents!

Todos los sábados, ven a hacer tus compras navideñas tranquilamente con tus amigas. ¡Tendrás una bebida gratis mientras envuelven tus regalos!

Jeden Samstag können Sie Ihre Weihnachtseinkäufe unter Freundinnen und in aller Ruhe erledigen. Während Sie Ihre Geschenke einpacken, wird Ihnen ein Getränk angeboten!

Mise à jour le 2023-11-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65