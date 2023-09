Clôture de la saison estivale 2023 du Café de la Place 5 Place de l’Eglise Courgeon, 1 octobre 2023, Courgeon.

Courgeon,Orne

Pour la clôture de la saison estivale 2023, le Café de la Place organise un barbecue pour le déjeuner, une jazz session, boule à l’ancienne et une guinguette à partir de 15h30..

2023-10-01 12:00:00 fin : 2023-10-01 . .

5 Place de l’Eglise

Courgeon 61400 Orne Normandie



To close the 2023 summer season, the Café de la Place is organizing a barbecue for lunch, a jazz session, an old-fashioned boule and a guinguette from 3:30pm.

Para clausurar la temporada de verano 2023, el Café de la Place organiza una barbacoa para almorzar, una sesión de jazz, una boule a la antigua y una guinguette a partir de las 15.30 h.

Zum Abschluss der Sommersaison 2023 veranstaltet das Café de la Place ab 15:30 Uhr ein Barbecue zum Mittagessen, eine Jazzsession, Boule à l’ancienne und ein Guinguette.

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme