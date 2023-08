Atelier de cuisine Afghane et repas concert 5, place de l’église Courgeon, 16 septembre 2023, Courgeon.

Courgeon,Orne

L’association Afghanes de France organisé une journée spéciale :

– en journée : atelier de cuisine afghane au Moulin de Radray à Loisail (sur réservation – 15 participants max – participation libre. De 10h à 12h et de 14h à 17h – repas partagé sur place).

– à partir de 20h : repas afghan au Café de la Place de Courgeon (places limitées – réservations obligatoires). 20 € / personne (boissons non comprises).

– à partir de 22h : concert de musique afghane avec Shekib Parsa et Ruhollah Ghaznavi (ouvert à tous – libre participation)..

2023-09-16

5, place de l’église Café de la Place

Courgeon 61400 Orne Normandie



The association Afghanes de France organized a special day:

– daytime: Afghan cooking workshop at the Moulin de Radray in Loisail (booking required – max. 15 participants – free participation. From 10am to 12pm and from 2pm to 5pm – shared meal on site).

– from 8pm: Afghan meal at Café de la Place in Courgeon (limited seating – reservations essential). 20 ? / person (drinks not included).

– from 10pm: Afghan music concert with Shekib Parsa and Ruhollah Ghaznavi (open to all – free participation).

La asociación Afghanes de France organiza una jornada especial:

– durante el día: taller de cocina afgana en el Moulin de Radray en Loisail (reserva obligatoria – máximo 15 participantes – participación libre. De 10h a 12h y de 14h a 17h – comida compartida in situ).

– a partir de las 20:00 h: comida afgana en el Café de la Place de Courgeon (plazas limitadas – imprescindible reservar). 20 € / persona (bebidas no incluidas).

– a partir de las 22:00 h: concierto de música afgana con Shekib Parsa y Ruhollah Ghaznavi (abierto a todos – participación libre).

Der Verein Afghanen in Frankreich organisierte einen besonderen Tag :

– tagsüber: afghanischer Kochworkshop in der Moulin de Radray in Loisail (Reservierung erforderlich – max. 15 Teilnehmer – Teilnahme frei. Von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr – gemeinsames Essen vor Ort).

– ab 20 Uhr: afghanisches Essen im Café de la Place in Courgeon (begrenzte Plätze – Reservierung erforderlich). 20 ? / Person (Getränke nicht inbegriffen).

– ab 22 Uhr: Konzert mit afghanischer Musik mit Shekib Parsa und Ruhollah Ghaznavi (offen für alle – freie Teilnahme).

