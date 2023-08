Apéro Concert Jazz 5 Place de l’église Courgeon, 26 août 2023, Courgeon.

Courgeon,Orne

Apéro Concert Jazz « Pup Trio Jazz » avec Jaco Parmentier (piano), Philippe Urtreger (basse) et Richard Portier (batterie).

Boissons, Frites et Planches charcuterie et fromage disponibles sans réservation..

2023-08-26 19:15:00 fin : 2023-08-26 . .

5 Place de l’église Café de la Place

Courgeon 61400 Orne Normandie



Apéro Concert Jazz « Pup Trio Jazz » with Jaco Parmentier (piano), Philippe Urtreger (bass) and Richard Portier (drums).

Drinks, French fries and charcuterie and cheese boards available without reservation.

Apéro Concert Jazz « Pup Trio Jazz » con Jaco Parmentier (piano), Philippe Urtreger (bajo) y Richard Portier (batería).

Bebidas, patatas fritas y tablas de embutidos y quesos disponibles sin reserva previa.

Apero-Konzert « Pup Trio Jazz » mit Jaco Parmentier (Klavier), Philippe Urtreger (Bass) und Richard Portier (Schlagzeug).

Getränke, Pommes frites und Wurst- und Käsebretter sind ohne Reservierung erhältlich.

Mise à jour le 2023-08-21 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme