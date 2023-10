PAUSE CAFÉ SPÉCIALE JEUX DE SOCIÉTÉ À ARTHON 5 Place de l’Eglise Chaumes-en-Retz, 6 novembre 2023, Chaumes-en-Retz.

Chaumes-en-Retz,Loire-Atlantique

Envie de partager un moment convivial et rencontrer du monde pour jouer ? cet instant est fait pour vous !.

2023-11-06 fin : 2023-11-06 15:30:00. .

5 Place de l’Eglise Arthon en Retz

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



If you’d like to share a convivial moment and meet people to play with, this is the moment for you!

Si quieres compartir un momento amistoso y reunirte con otras personas para jugar, ¡este es tu momento!

Sie haben Lust, einen geselligen Moment zu teilen und Leute zum Spielen zu treffen? Dieser Moment ist wie für Sie gemacht!

Mise à jour le 2023-10-27 par eSPRIT Pays de la Loire