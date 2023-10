LAB’EN RETZ 5 place de l’église Chaumes-en-Retz, 12 octobre 2023, Chaumes-en-Retz.

Chaumes-en-Retz,Loire-Atlantique

La Lab’en Retz est un atelier collaboratif de bricolage et de réparation. On partage nos connaissances et nos savoir-faire. .

2023-10-12 fin : 2023-10-12 21:30:00. .

5 place de l’église Arthon

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Lab’en Retz is a collaborative workshop of DIY and repair. We share our knowledge and our know-how.

El Lab’en Retz es un taller colaborativo de bricolaje y reparación. Compartimos nuestros conocimientos y habilidades.

La Lab’en Retz ist eine kollaborative Werkstatt für Heimwerker und Reparaturen. Wir teilen unser Wissen und unsere Fähigkeiten.

Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire