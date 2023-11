Brocante des enfants 5 place de l’Eglise Bressolles, 26 novembre 2023, Bressolles.

Bressolles,Allier

Cette brocante vous proposera des jouets, vêtements et objets de puériculture en général..

2023-11-26 09:00:00 fin : 2023-11-26 17:30:00. EUR.

5 place de l’Eglise Salle des fêtes

Bressolles 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



This flea market will be selling toys, clothes and childcare items in general.

En este mercadillo se venderán juguetes, ropa y artículos de puericultura en general.

Auf diesem Flohmarkt werden Ihnen Spielzeug, Kleidung und allgemeine Kindersachen angeboten.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office du tourisme de Moulins & sa région