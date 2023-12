HORIZON – Se mobiliser pour l’avenir de l’eau sur notre territoire ? 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Catégories d’Évènement: Jura

Saint-Claude HORIZON – Se mobiliser pour l’avenir de l’eau sur notre territoire ? 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude, 4 décembre 2023, Saint-Claude. Saint-Claude,Jura .

2023-12-12 fin : 2023-12-12 20:30:00. EUR.

5 Place de l’Abbaye Médiathèque Le Dôme

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-11-30 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE Détails Catégories d’Évènement: Jura, Saint-Claude Autres Lieu 5 Place de l'Abbaye Adresse 5 Place de l'Abbaye Médiathèque Le Dôme Ville Saint-Claude Departement Jura Lieu Ville 5 Place de l'Abbaye Saint-Claude latitude longitude 46.38645;5.86496

5 Place de l'Abbaye Saint-Claude Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-claude/