Cet évènement est passé Médiathèque Le Dôme : Exposition Younès Benyahia 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Catégories d’Évènement: Jura

Saint-Claude Médiathèque Le Dôme : Exposition Younès Benyahia 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude, 5 décembre 2023, Saint-Claude. Saint-Claude Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-05

fin : 2024-01-08 . Médiathèque Le Dôme : Exposition Younès Benyahia Jusqu’au 08 janvier 2024 Paysages épurés, presque abstraits mais qui évoquent toujours les villes, les montagnes, les villages traditionnels d’Afrique du nord. Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque Lundi …………….. 15h – 18h30

Mercredi ……….. 12h – 18h30

Jeudi …………….. 15h – 18h30

Vendredi ……….. 12h – 18h30

Samedi …………. 9h30 – 17h EUR.

5 Place de l’Abbaye Médiathèque

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-20 par COORDINATION JURA Détails Catégories d’Évènement: Jura, Saint-Claude Autres Code postal 39200 Lieu 5 Place de l'Abbaye Adresse 5 Place de l'Abbaye Médiathèque Ville Saint-Claude Departement Jura Lieu Ville 5 Place de l'Abbaye Saint-Claude Latitude 46.38645 Longitude 5.86496 latitude longitude 46.38645;5.86496

5 Place de l'Abbaye Saint-Claude Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-claude/