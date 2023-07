Exposition « Terre d’ombre et de lumière » 5 place de la Source de l’Hopital Vichy Catégories d’Évènement: Allier

Vichy Exposition « Terre d’ombre et de lumière » 5 place de la Source de l’Hopital Vichy, 11 août 2023, Vichy. Vichy,Allier Exposition peinture toutes techniques / modelage / raku.

2023-08-11 14:30:00 fin : 2023-08-27 19:00:00. .

5 place de la Source de l’Hopital Galerie Le Miroir du Temps

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



All-techniques painting / modeling / raku exhibition Exposición de pintura en todas las técnicas / modelado / raku Ausstellung Malerei alle Techniken / Modellieren / Raku

