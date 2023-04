Exposition » Encres de chines » 5 place de la République Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Exposition » Encres de chines » 5 place de la République, 17 mars 2023, Valence. Sébastien Dorée présente ses œuvres à l’encre de chine..

2023-03-17 à ; fin : 2023-04-30 . .

5 place de la République Pâtisserie Giraud

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Sébastien Dorée presents his works in Indian ink. Sébastien Dorée presenta sus obras en tinta china. Sébastien Dorée präsentiert seine ?uvres in Tusche. Mise à jour le 2023-03-20 par Valence Romans Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu 5 place de la République Adresse 5 place de la République Pâtisserie Giraud Ville Valence Departement Drôme Lieu Ville 5 place de la République Valence

5 place de la République Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Exposition » Encres de chines » 5 place de la République 2023-03-17 was last modified: by Exposition » Encres de chines » 5 place de la République 5 place de la République 17 mars 2023 5 place de la République Valence

Valence Drôme