Atelier fabrication de bougie fleurie 5 Place de la République Nexon, 2 décembre 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

[POP UP] Les éclaireuses vous proposent sur trois jours des ateliers et ventes de créations d’artistes (illustrations, feutrage, édition jeunesse, crochet, bons massages, parfums, céramique, …). Atelier du samedi 02/12 : Fabrication de bougie fleurie. Sur inscription ; à partir de 6 ans..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 16:00:00. EUR.

5 Place de la République

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



[POP UP] Les éclaireuses offer three days of workshops and sales of artists’ creations (illustrations, felting, children’s publishing, crochet, massages, perfumes, ceramics, etc.). Saturday 02/12: Flower candle-making. Registration required; ages 6 and up.

[POP UP] Durante tres días, Les éclaireuses ofrecerán talleres y venta de creaciones de artistas (ilustraciones, fieltro, edición infantil, ganchillo, buenos masajes, perfumes, cerámica, etc.). Sábado 02/12: Fabricación de velas florales. Inscripción obligatoria; a partir de 6 años.

[POP UP] Die Pfadfinderinnen bieten Ihnen an drei Tagen Workshops und den Verkauf von Künstlerkreationen (Illustrationen, Filzen, Kinderbücher, Häkeln, Massagegutscheine, Parfüms, Keramik, …). Workshop am Samstag, den 02.12.: Herstellung einer Blumenkerze. Auf Anmeldung; ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus