Atelier « Exploration automnale » 5, place de la République Nexon, 25 novembre 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

Ornella vous invite à un atelier « Exploration Automnale ». Balade et glane de végétations automnales + atelier décor d’une presse à feuilles et à fleurs. A partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte lors de l’atelier. Sur inscription. Matériel fourni..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:00:00. EUR.

5, place de la République

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Ornella invites you to an « Autumn Exploration » workshop. Stroll and glean autumnal vegetation + workshop to decorate a leaf and flower press. Ages 6 and up. Children must be accompanied by an adult during the workshop. Registration required. Materials supplied.

Ornella le invita a un taller de « Exploración otoñal ». Paseo y recolección de vegetación otoñal + taller para decorar una prensa de hojas y flores. Para niños a partir de 6 años. Los niños deben ir acompañados de un adulto durante el taller. Inscripción obligatoria. Material suministrado.

Ornella lädt Sie zu einem Workshop « Herbstliche Erkundung » ein. Spaziergang und Sammeln von Herbstpflanzen + Workshop zur Dekoration einer Blatt- und Blumenpresse. Ab 6 Jahren. Die Kinder müssen während des Workshops von einem Erwachsenen begleitet werden. Nach vorheriger Anmeldung. Material wird bereitgestellt.

