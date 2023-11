Atelier « Peinture intuitive à 4 mains » 5, place de la République Nexon, 8 novembre 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

Ornella vous invite à un atelier « Peinture intuitive à 4 mains ». Venez peindre en duo avec votre ami.e, votre amoureux.se, votre enfant, votre parent ou votre voisin.e. Au programme, lâchez-prise, gestion de l’espace, intuition, création et interdépendance.

3 ans et +. Sur inscription. 30€ par pers..

2023-11-08 fin : 2023-11-08 16:00:00. EUR.

5, place de la République

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Ornella invites you to a « 4-hand intuitive painting » workshop. Come and paint as a duo with your friend, lover, child, parent or neighbor. On the program: letting go, managing space, intuition, creation and interdependence.

ages 3 and up. Registration required. 30? per person.

Ornella le invita a un taller de « pintura intuitiva a 4 manos ». Ven a pintar a dúo con tu amigo, amante, hijo, padre o vecino. En el programa: dejarse llevar, gestión del espacio, intuición, creación e interdependencia.

a partir de 3 años. Inscripción obligatoria. 30? por persona.

Ornella lädt Sie zu einem Workshop « Intuitives Malen mit vier Händen » ein. Malen Sie zu zweit mit Ihrem Freund, Ihrer Freundin, Ihrem Kind, Ihren Eltern oder Ihrem Nachbarn. Auf dem Programm stehen Loslassen, Raummanagement, Intuition, Kreativität und gegenseitige Abhängigkeit.

3 Jahre und älter. Nach Anmeldung. 30 ? pro Person.

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus