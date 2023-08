Atelier feutrage à l’aiguille 5 Place de la République Nexon, 27 septembre 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

Ornella vous invite à un atelier Tampon totem. A partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte lors de l’atelier. 15€ par personne. Tous les ateliers sont sur inscription par mail ou téléphone..

2023-09-27 fin : 2023-09-27 16:00:00. EUR.

5 Place de la République

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Ornella invites you to a Tampon totem workshop. Ages 6 and up. Children must be accompanied by an adult during the workshop. 15? per person. All workshops require registration by e-mail or telephone.

Ornella te invita a un taller de tótems. Para niños a partir de 6 años. Los niños deben ir acompañados de un adulto durante el taller. 15? por persona. Todos los talleres deben reservarse con antelación por correo electrónico o teléfono.

Ornella lädt Sie zu einem Stempel-Totem-Workshop ein. Ab 6 Jahren. Kinder müssen während des Workshops von einem Erwachsenen begleitet werden. 15? pro Person. Für alle Workshops ist eine Anmeldung per E-Mail oder Telefon erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus