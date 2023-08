Goûter-lecture à la librairie Ô coquin de sort 5 Place de la République Nexon, 16 septembre 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

Ornella vous invite à un goûter lecture à la librairie Ô coquin de sort. Sur inscription auprès de la librairie (05 55 79 35 64). 5€ par enfant..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 17:00:00. EUR.

5 Place de la République

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Ornella invites you to an afternoon reading at the Ô coquin de sort bookshop. Registration required at the bookshop (05 55 79 35 64). 5? per child.

Ornella le invita a una fiesta del té en la librería Ô coquin de sort. Inscripción previa en la librería (05 55 79 35 64). 5? por niño.

Ornella lädt Sie zu einem Lesetee in der Buchhandlung Ô coquin de sort ein. Anmeldung bei der Buchhandlung erforderlich (05 55 79 35 64). 5? pro Kind.

