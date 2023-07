Découverte d’Altkirch insolite, secrète et cachée 5 Place de la République Altkirch, 21 juillet 2023, Altkirch.

Altkirch,Haut-Rhin

Visite d’Altkirch et de son patrimoine caché, habituellement fermé au public ! Escaliers prévus, prévoir chaussures adaptées..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 12:00:00. 0 EUR.

5 Place de la République

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est



Visit Altkirch and its hidden heritage, usually closed to the public! Stairs are provided, so bring suitable footwear.

Visite Altkirch y su patrimonio oculto, normalmente cerrado al público Hay escaleras, así que traiga calzado adecuado.

Besuchen Sie Altkirch und sein verborgenes Erbe, das normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist! Treppen vorgesehen, geeignete Schuhe mitbringen.

