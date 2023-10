Aquagym pour Elles – Toutes solidaires 5 place de la Pléiade Loudun, 23 octobre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

Dans le cadre d’Octobre Rose 100% des entrées seront reversées à la Ligue contre le Cancer.

Sur réservation – places limitées

Une collation sera offerte à la fin du cours.

2023-10-23 fin : 2023-10-23 . EUR.

5 place de la Pléiade Aqua Lud’

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of Pink October, 100% of admissions will be donated to the Ligue contre le Cancer.

Reservations required – places are limited

A snack will be offered at the end of the class

Como parte del Octubre Rosa, el 100% de las entradas se donará a la Liga contra el Cáncer.

Reserva obligatoria – plazas limitadas

Se ofrecerá un tentempié al final de la clase

Im Rahmen des Rosa Oktobers werden 100% der Eintrittsgelder an die Krebsliga gespendet.

Mit Reservierung – begrenzte Plätze

Am Ende des Kurses wird ein Snack angeboten

Mise à jour le 2023-10-04 par Office de Tourisme du Pays Loudunais