Spectacle de « Les Petits Lèvres » 5 Place de la Marne Valence-en-Poitou, 27 janvier 2024, Valence-en-Poitou.

Valence-en-Poitou Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:00:00

fin : 2024-01-27 22:00:00

Les Petites Lèvres… C’est quoi ? Et bien c’est un groupe polyphonique féministe composé de quatre filles. Elles explorent le patrimoine musical, plus ou moins récent et dans toute sa diversité, pour y débusquer les signes d’un virilisme bien trempé, mais aussi ceux d’une parole féminine qui s’affirme. Alors, prêt pour une expérience labiale de haute volée !

Entrée libre & Concert au chapeau pour les artistes Bar associatif ouvert avant et après l’événement..

5 Place de la Marne Ouvre Boîtes

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



