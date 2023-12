Concert de Back and Forth 5 Place de la Marne Valence-en-Poitou, 13 janvier 2024, Valence-en-Poitou.

Valence-en-Poitou Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 20:00:00

fin : 2024-01-13 21:30:00

Back and Forth, la sonorité de leur nom traduit déjà la force et la douceur qui émanent de leur musique. Quand on sent l’univers fondre doucement autour de nous, l’instant d’après on retrouve l’énergie, la détermination et la gaieté. Trois jeunes artistes qui avancent dans un style épuré et une ambiance intime, et subtile. Tantôt acoustique, vulnérable et affiné, tantôt électrique, rythmé et étoffé, les musiciens emportent un public large à travers un répertoire riche en compositions et reprises subtilement revisitées. Laissez-vous caresser par ce vent chaud venu d’une Amérique profonde et intemporelle.

Entrée libre & Concert au chapeau pour les artistes Bar associatif ouvert avant et après l’événement..

Back and Forth, la sonorité de leur nom traduit déjà la force et la douceur qui émanent de leur musique. Quand on sent l’univers fondre doucement autour de nous, l’instant d’après on retrouve l’énergie, la détermination et la gaieté. Trois jeunes artistes qui avancent dans un style épuré et une ambiance intime, et subtile. Tantôt acoustique, vulnérable et affiné, tantôt électrique, rythmé et étoffé, les musiciens emportent un public large à travers un répertoire riche en compositions et reprises subtilement revisitées. Laissez-vous caresser par ce vent chaud venu d’une Amérique profonde et intemporelle.

Entrée libre & Concert au chapeau pour les artistes Bar associatif ouvert avant et après l’événement.

Back and Forth, la sonorité de leur nom traduit déjà la force et la douceur qui émanent de leur musique. Quand on sent l’univers fondre doucement autour de nous, l’instant d’après on retrouve l’énergie, la détermination et la gaieté. Trois jeunes artistes qui avancent dans un style épuré et une ambiance intime, et subtile. Tantôt acoustique, vulnérable et affiné, tantôt électrique, rythmé et étoffé, les musiciens emportent un public large à travers un répertoire riche en compositions et reprises subtilement revisitées. Laissez-vous caresser par ce vent chaud venu d’une Amérique profonde et intemporelle.

Entrée libre & Concert au chapeau pour les artistes Bar associatif ouvert avant et après l’événement.

.

5 Place de la Marne Ouvre Boîtes

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou