Spectacle Léo Malouvet 5 Place de la Marne Valence-en-Poitou, 1 décembre 2023, Valence-en-Poitou.

Valence-en-Poitou,Vienne

Spéctacle de Léo Malouvet : entre récit et chanson, Léo Malouvet nous entraîne dans une réflexion drôle et caustique sur l’éducation au sein de notre société moderne.

Une initiation au funambulisme parental !

Prix au chapeau, entrée libre..

2023-12-01

5 Place de la Marne

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Léo Malouvet’s show: between story and song, Léo Malouvet takes us on a funny and caustic reflection on education in our modern society.

An introduction to parental tightrope walking!

Hat price, free admission.

Un espectáculo de Léo Malouvet: a caballo entre el cuento y la canción, Léo Malouvet nos embarca en un divertido y cáustico viaje de reflexión sobre la educación en la sociedad moderna.

¡Una introducción a la cuerda floja de los padres!

Precio de sombrero, entrada gratuita.

Spektakel von Léo Malouvet: Zwischen Erzählung und Lied führt uns Léo Malouvet in eine witzige und ätzende Reflexion über die Erziehung in unserer modernen Gesellschaft.

Eine Einführung in den elterlichen Seiltanz!

Hutpreis, freier Eintritt.

