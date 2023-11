« Couleurs » 5 Place de la Marne Valence-en-Poitou Catégories d’Évènement: Valence-en-Poitou

Vienne « Couleurs » 5 Place de la Marne Valence-en-Poitou, 1 décembre 2023, Valence-en-Poitou. Valence-en-Poitou,Vienne Exposition de peinture.

2023-12-01 fin : 2024-01-31 . .

5 Place de la Marne

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Painting exhibition Exposición de pintura Ausstellung von Gemälden Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Détails Catégories d’Évènement: Valence-en-Poitou, Vienne Autres Lieu 5 Place de la Marne Adresse 5 Place de la Marne Ville Valence-en-Poitou Departement Vienne Lieu Ville 5 Place de la Marne Valence-en-Poitou latitude longitude 46.30045;0.18274

5 Place de la Marne Valence-en-Poitou Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence-en-poitou/