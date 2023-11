Atelier peinture de Joëlle 5 Place de la Marne Valence-en-Poitou, 25 novembre 2023, Valence-en-Poitou.

Valence-en-Poitou,Vienne

Stages artistiques animés par Joëlle Poret

– le 25 novembre : Pastel, je peins un paysage d’automne

– le 9 décembre : acrylique, je peins à la manière de Matisse

63€ par participant.

Réservation demandée..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 18:00:00. .

5 Place de la Marne

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Art workshops led by Joëlle Poret

– november 25: Pastel, painting an autumn landscape

– december 9: Acrylics, painting in the manner of Matisse

63? per participant.

Reservations required.

Talleres de arte dirigidos por Joëlle Poret

– 25 de noviembre: Pastel, pintar un paisaje otoñal

– 9 de diciembre: Acrílicos, pintar al estilo de Matisse

63? por participante.

Reserva obligatoria.

Künstlerische Workshops unter der Leitung von Joëlle Poret

– am 25. November: Pastell, ich male eine Herbstlandschaft

– 9. Dezember: Acrylmalerei, ich male wie Matisse

63? pro Teilnehmer.

Um Reservierung wird gebeten.

