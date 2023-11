Cet évènement est passé Exposition 5 Place de la Marne Valence-en-Poitou Catégories d’Évènement: Valence-en-Poitou

Vienne Exposition 5 Place de la Marne Valence-en-Poitou, 1 novembre 2023, Valence-en-Poitou. Valence-en-Poitou,Vienne Exposition de l’artiste Stéphane Ragoonasthsing. Créations faites de feuilles et de pétales séchés. Entrée libre..

2023-11-01 fin : 2023-11-30 . .

5 Place de la Marne

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition by artist Stéphane Ragoonasthsing. Creations made from dried leaves and petals. Free admission. Exposición del artista Stéphane Ragoonasthsing. Creaciones realizadas con hojas y pétalos secos. Entrada gratuita. Ausstellung des Künstlers Stéphane Ragoonasthsing. Kreationen aus getrockneten Blättern und Blütenblättern. Freier Eintritt.

