Spectacle de goguette de la Compagnie Arbre à Plume 5 Place de la Marne Valence-en-Poitou, 20 octobre 2023, Valence-en-Poitou.

Valence-en-Poitou,Vienne

Trois bidouilleuses de souvenirs déboulent avec leurs valises, déroulent leur jeu de marelle et déballent leur bric-à-brac. Leur défi ? Que chacun.e reparte avec des souvenirs ravigotés, redorés, remplumés, rafistolés, décoiffés, revigorés… En compagnie de ce trio d’exploratrices du quotidien, laissons nos souvenirs tout frais ou plus anciens remonter à la surface comme des bulles de champagne… un spectacle sensible, convivial, rafraîchissant!

Création Collective de et avec Béatrice Forêt, Hélène Lasne, Sylvie Millet.

2023-10-20 fin : 2023-10-20 21:30:00. .

5 Place de la Marne L’Ouvre-Boîtes

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Three souvenir tinkerers arrive with their suitcases, unroll their hopscotch game and unpack their bric-a-brac. Their challenge? For everyone to come away with memories that have been revived, refurbished, filled, patched up, disheveled and reinvigorated? In the company of this trio of everyday explorers, let our memories, fresh or old, rise to the surface like champagne bubbles… a sensitive, convivial and refreshing show!

A collective creation by and with Béatrice Forêt, Hélène Lasne, Sylvie Millet

Tres mujeres aficionadas a los souvenirs llegan con sus maletas, despliegan su juego de la rayuela y deshacen sus baratijas. ¿Su reto? ¿Conseguir que todos se vayan con sus recuerdos revitalizados, dorados, rellenos, remendados, despeinados y revigorizados? En compañía de este trío de exploradores de la vida cotidiana, dejemos que nuestros recuerdos, frescos o viejos, salgan a la superficie como burbujas de champán… ¡un espectáculo sensible, amable y refrescante!

Creación colectiva de y con Béatrice Forêt, Hélène Lasne, Sylvie Millet

Drei Souvenirbastlerinnen tauchen mit ihren Koffern auf, entrollen ihr Marellaspiel und packen ihren Krimskrams aus. Was ist ihre Herausforderung? Jede/r soll mit aufgefrischten, neu vergoldeten, aufgefüllten, geflickten, zerzausten und aufgepeppten Erinnerungen nach Hause gehen In Begleitung dieses Trios von Alltagsforscherinnen lassen wir unsere frischen oder älteren Erinnerungen wie Champagnerblasen an die Oberfläche steigen… ein sensibles, geselliges und erfrischendes Schauspiel!

Création Collective von und mit Béatrice Forêt, Hélène Lasne, Sylvie Millet

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou