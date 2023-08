Exposition « Notre nature et nos rivières en aquarelle » 5 place de la marne Valence-en-Poitou, 1 septembre 2023, Valence-en-Poitou.

Valence-en-Poitou,Vienne

Exposition de David ROUGEAU

« Mes sujets de prédilection sont les paysages de zones humides, des marais, des broussailles, des sous-bois et des landes, ces espaces en marge, non qualifiés et pourtant garants d’une diversité. Leurs reflets dans l’eau sont des formes libres qui me permettent de m’affranchir de modèles, de libérer la composition pour laisser courir mon imaginaire.

C’est avant tout pour moi un réel bonheur de jouer avec ces couleurs et cette eau, véhicule des pigments, et parfois aussi de la laisser envahir le papier à son gré. ».

2023-09-01 fin : 2023-10-31 17:00:00. .

5 place de la marne L’ouvre-boîtes

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition by David ROUGEAU

« My preferred subjects are wetland landscapes, marshes, scrubland, undergrowth and moorland, those spaces on the margins, unqualified yet guaranteeing diversity. Their reflections in the water are free forms that allow me to free myself from models, to liberate the composition and let my imagination run wild.

For me, it’s above all a real pleasure to play with these colors and this water, the vehicle of pigments, and sometimes to let it invade the paper as it pleases »

Exposición de David ROUGEAU

« Mis temas preferidos son los paisajes de humedales, marismas, matorrales, sotobosques y páramos, estos espacios marginales, no calificados pero que garantizan la diversidad. Sus reflejos en el agua son formas libres que me permiten liberarme de los modelos, liberar la composición y dar rienda suelta a mi imaginación.

Sobre todo, me gusta mucho jugar con estos colores y esta agua, vehículo de los pigmentos, y a veces dejar que invada el papel a su antojo

Ausstellung von David ROUGEAU

« Meine bevorzugten Themen sind Landschaften in Feuchtgebieten, Sümpfen, Gestrüpp, Unterholz und Heiden, diese Räume am Rande, nicht qualifiziert und doch Garant für Vielfalt. Ihre Spiegelungen im Wasser sind freie Formen, die es mir ermöglichen, mich von Modellen zu befreien, die Komposition zu befreien, um meiner Vorstellungskraft freien Lauf zu lassen.

Es ist für mich vor allem eine wahre Freude, mit den Farben und dem Wasser, dem Träger der Pigmente, zu spielen und es manchmal auch nach Belieben auf das Papier eindringen zu lassen. »

