A la poursuite du Basson 5 place de la marne Valence-en-Poitou, 23 août 2023, Valence-en-Poitou.

Valence-en-Poitou,Vienne

A la poursuite du Basson est une performance familiale sous forme de conte musical mimé pour découvrir cet instrument inscroyable : Le Basson.

C’est l’histoire d’une exploratrice qui réunit les partis du basson disséminés dans le monde par la bassoniste après qu’un policier essaie de le lui prendre des mains.

Voyage sonore, ce spectacle sa balade dans des compositions originales inspiré de musique folflore du monde..

2023-08-23 fin : 2023-08-23 . .

5 place de la marne L’ouvre-boîtes

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



A la poursuite du Basson is a family performance in the form of a mimed musical tale about this incredible instrument: the bassoon.

It’s the story of an explorer who reunites the parts of the bassoon scattered around the world by the bassoonist after a policeman tries to take it out of her hands.

A voyage in sound, this show takes us on a journey through original compositions inspired by world folk music.

A la poursuite du Basson es un espectáculo familiar en forma de cuento musical mímico sobre este increíble instrumento: el fagot.

Es la historia de un explorador que reúne las partes del fagot esparcidas por el mundo por la fagotista después de que un policía intente quitárselo.

Este espectáculo, un viaje sonoro, es un paseo por composiciones originales inspiradas en la música popular del mundo.

A la poursuite du Basson ist eine Familienaufführung in Form eines musikalischen Märchens, in dem es darum geht, das unglaubliche Instrument Fagott zu entdecken.

Es ist die Geschichte einer Forscherin, die die Parteien des Fagotts wieder zusammenbringt, die von der Fagottistin in der Welt verstreut wurden, nachdem ein Polizist versucht hat, ihr das Fagott aus der Hand zu nehmen.

Das Stück ist eine Klangreise mit Originalkompositionen, die von Volksmusik aus aller Welt inspiriert sind.

