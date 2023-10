La médiathèque fête la BD ! – Quand la BD fait sa toile 5 Place de la Mairie Salles Catégories d’Évènement: Gironde

Salles La médiathèque fête la BD ! – Quand la BD fait sa toile 5 Place de la Mairie Salles, 11 novembre 2023, Salles. Salles,Gironde Diffusion de Aya de Yopougon, réalisé par Simon Coulibaly..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . .

5 Place de la Mairie

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Broadcast of Aya de Yopougon, directed by Simon Coulibaly. Emisión de Aya de Yopougon, dirigida por Simon Coulibaly. Ausstrahlung von Aya de Yopougon unter der Regie von Simon Coulibaly. Mise à jour le 2023-10-10 par OT Val de l’Eyre Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Salles Autres Lieu 5 Place de la Mairie Adresse 5 Place de la Mairie Ville Salles Departement Gironde Lieu Ville 5 Place de la Mairie Salles latitude longitude 44.5509;-0.87006

5 Place de la Mairie Salles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salles/