Festival Plume & Ciné « Mystère à Venise » 5 Place de la Mairie Salles, 28 octobre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Réalisé par Kenneth Branagh (2023, 1h54′)

Dans la Venise sinistrée de l’après-guerre, la veille de la Toussaint, un terrifiant mystère va marquer le retour d’Hercule Poirot sur le devant de la scène. En exil volontaire dans la Sérénissime, Poirot, désormais à la retraite, assiste à contrecœur à une séance de spiritisme dans un palazzo désaffecté et soi-disant hanté. Lorsqu’un des invités est assassiné, le célèbre détective se retrouve propulsé dans un sinistre monde empli d’ombres et de secrets…

Avant la séance : jeu d’enquête escape game mené par la ludothèque de Belin-Béliet..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

5 Place de la Mairie

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Directed by Kenneth Branagh (2023, 1h54′)

On the eve of All Saints’ Day, a terrifying mystery marks the return of Hercule Poirot to the limelight in post-war Venice. In self-imposed exile in the Serenissima, the now-retired Poirot reluctantly attends a seance in a disused, supposedly haunted palazzo. When one of the guests is murdered, the famous detective finds himself propelled into a sinister world of shadows and secrets…

Before the show: an escape game led by the Belin-Béliet toy library.

Dirigida por Kenneth Branagh (2023, 1h54′)

En la víspera de Todos los Santos, en la Venecia de la posguerra, un terrorífico misterio marca el regreso de Hércules Poirot a la palestra. Exiliado voluntariamente en la Serenissima, Poirot, ya retirado, asiste a regañadientes a una sesión de espiritismo en un palacio en desuso supuestamente encantado. Cuando uno de los invitados es asesinado, el famoso detective se ve inmerso en un siniestro mundo de sombras y secretos…

Antes de la proyección: un juego de escape animado por la ludoteca Belin-Béliet.

Regie: Kenneth Branagh (2023, 1h54′)

Im Venedig der Nachkriegszeit, am Vorabend von Allerheiligen, markiert ein schreckliches Geheimnis die Rückkehr von Hercule Poirot auf die Bühne. Der pensionierte Poirot, der sich in der Serenissima im Exil befindet, nimmt widerwillig an einer Séance in einem verlassenen Palazzo teil, in dem es angeblich spuken soll. Als einer der Gäste ermordet wird, findet sich der berühmte Detektiv in einer düsteren Welt voller Schatten und Geheimnisse wieder…

Vor der Vorstellung: Escape Game, geleitet von der Ludothek von Belin-Béliet.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Val de l’Eyre