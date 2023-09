Festival Plume & Ciné « La chasse à l’ours » 5 Place de la Mairie Salles, 28 octobre 2023, Salles.

Réalisé par Joanna Harrison, Robin Shaw, Tatiana Kublitskaya (2013, 0h40′)

Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos petits héros intrépides !

A partir de 3 ans..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

5 Place de la Mairie

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Directed by Joanna Harrison, Robin Shaw, Tatiana Kublitskaya (2013, 0h40′)

Let’s put on our boots and go on an adventure! Catching bears, roaming forests, crossing rivers? Even in winter, anything is possible for our intrepid little heroes!

For ages 3 and up.

Dirigida por Joanna Harrison, Robin Shaw, Tatiana Kublitskaya (2013, 0h40′)

¡Pongámonos las botas y lancémonos a la aventura! Cazar osos, recorrer bosques, cruzar ríos? Incluso en invierno, ¡todo es posible para nuestros intrépidos pequeños héroes!

A partir de 3 años.

Regie: Joanna Harrison, Robin Shaw, Tatiana Kublitskaya (2013, 0h40′)

Ziehen wir unsere Stiefel an und begeben wir uns auf ein Abenteuer! Bären fangen, durch Wälder streifen, Flüsse überqueren? Selbst im Winter ist für unsere kleinen, unerschrockenen Helden alles möglich!

Ab 3 Jahren.

