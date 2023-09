Festival Plume & Ciné « Contes et silhouettes » 5 Place de la Mairie Salles, 27 octobre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Réalisé par Lotte Reiniger

Adapté des contes des frères Grimm, de H-C. Anderson et de C. Perrault (2023, 0h43′)

4 courts-métrages d’animation réalisés entre 1954 et 1956 et adaptés de célèbres contes européens et propose un accompagnement musical original composé par deux musiciens français.

A partir de 4 ans..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . EUR.

5 Place de la Mairie

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Directed by Lotte Reiniger

Adapted from the fairy tales of the Grimm brothers, H-C. Anderson and C. Perrault (2023, 0h43′)

4 animated shorts made between 1954 and 1956, adapted from famous European fairy tales, with original musical accompaniment by two French musicians.

For ages 4 and up.

Dirigida por Lotte Reiniger

Adaptación de los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, H-C. Anderson y C. Perrault (2023, 0h43′)

4 cortometrajes de animación realizados entre 1954 y 1956, adaptados de famosos cuentos de hadas europeos, con acompañamiento musical original de dos músicos franceses.

A partir de 4 años.

Regie: Lotte Reiniger

Nach den Märchen der Brüder Grimm, von H-C. Anderson und C. Perrault (2023, 0h43′)

4 animierte Kurzfilme aus den Jahren 1954 bis 1956, die berühmte europäische Märchen adaptieren, und bietet eine originelle musikalische Begleitung, die von zwei französischen Musikern komponiert wurde.

Ab 4 Jahren.

