Festival Plume & Ciné « Hunger games chapitre 1 » 5 Place de la Mairie Salles, 27 octobre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Réalisé par Gary Ross. (2012, 2h22′)

Chaque année le Capitole oblige chacun de ses douze districts à envoyer un garçon et une fille concourir aux Hunger Games. A la fois sanction contre la population pour s’être rebellée et stratégie d’intimidation de la part du gouvernement, les Hunger Games sont un événement télévisé national au cours duquel les tributs doivent s’affronter jusqu’à la mort. L’unique survivant est déclaré vainqueur.

Soirée quizz avec lots à gagner.

A partir de 10 ans..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . EUR.

5 Place de la Mairie

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Directed by Gary Ross (2012, 2h22′)

Every year, the Capitol forces each of its twelve districts to send a boy and a girl to compete in the Hunger Games. Both a punishment for the population’s rebellion and a strategy of intimidation on the part of the government, the Hunger Games are a nationally televised event in which the tribes compete to the death. The sole survivor is declared the winner.

Quiz night with prizes to be won.

Ages 10 and up.

Dirigida por Gary Ross (2012, 2h22′)

Cada año, el Capitolio obliga a cada uno de sus doce distritos a enviar a un chico y una chica a competir en los Juegos del Hambre. Tanto un castigo por la rebelión de la población como una estrategia de intimidación por parte del gobierno, los Juegos del Hambre son un evento televisado a nivel nacional en el que las tribus deben competir hasta la muerte. El único superviviente es declarado vencedor.

Noche de concursos con premios.

A partir de 10 años.

Regie: Gary Ross (2012, 2h22′)

Jedes Jahr zwingt das Kapitol jeden seiner zwölf Distrikte, einen Jungen und ein Mädchen zu den Hungerspielen zu schicken. Die Hungerspiele sind ein landesweites Fernsehereignis, bei dem die Tribute bis zum Tod gegeneinander antreten müssen. Sie sind eine Strafe für die Rebellion der Bevölkerung und eine Einschüchterungsstrategie der Regierung zugleich. Der einzige Überlebende wird zum Sieger erklärt.

Quizabend mit Preisen zu gewinnen.

Ab 10 Jahren.

