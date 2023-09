Festival Plume & Ciné « La sorcière dans les airs » 5 Place de la Mairie Salles, 27 octobre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Réalisé par Max Lang, Jan Lachauer

Adapté du livre de Julia Donaldson, Axel Scheffler (2013, 0h40′)

Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron s’envolent sur un balai. Quel bonheur de voler ! Mais le vent se met à souffler très fort, et un dragon affamé vient de se réveiller…

A partir de 4 ans..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . EUR.

5 Place de la Mairie

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Directed by Max Lang, Jan Lachauer

Adapted from the book by Julia Donaldson, Axel Scheffler (2013, 0h40′)

A friendly witch, her cat and her cauldron fly away on a broom. What a joy to fly! But the wind starts blowing hard, and a hungry dragon has just woken up…

For ages 4 and up.

Dirigida por Max Lang, Jan Lachauer

Adaptación del libro de Julia Donaldson, Axel Scheffler (2013, 0h40′)

Una simpática bruja, su gato y su caldero vuelan en una escoba. ¡Qué alegría es volar! Pero el viento empieza a soplar muy fuerte y un dragón hambriento acaba de despertarse…

A partir de 4 años.

Regie: Max Lang, Jan Lachauer

Nach dem Buch von Julia Donaldson, Axel Scheffler (2013, 0h40′)

Eine sympathische Hexe, ihre Katze und ihr Kessel fliegen auf einem Besen davon. Was für ein Glück, zu fliegen! Aber der Wind beginnt sehr stark zu wehen und ein hungriger Drache ist gerade aufgewacht…

Ab 4 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Val de l’Eyre