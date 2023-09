Festival Plume & Ciné « La fameuse invasion des ours en Sicile » 5 Place de la Mairie Salles, 26 octobre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Réalisé par Lorenzo Mattotti (2020, 1h22′)

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes.

A partir de 7 ans..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 . EUR.

5 Place de la Mairie

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Directed by Lorenzo Mattotti (2020, 1h22′)

It all begins when Tonio, the son of the bear king, is kidnapped by hunters in the mountains of Sicily? Taking advantage of a harsh winter that threatens his people with starvation, the king decides to invade the plain where the men live.

Ages 7 and up.

Dirigida por Lorenzo Mattotti (2020, 1h22′)

Todo comienza cuando Tonio, el hijo del rey de los osos, es secuestrado por unos cazadores en las montañas de Sicilia? Aprovechando un duro invierno que amenaza a su pueblo con la inanición, el rey decide invadir la llanura donde viven los hombres.

Apto para niños a partir de 7 años.

Regie: Lorenzo Mattotti (2020, 1h22′)

Alles beginnt an dem Tag, an dem Tonio, der Sohn des Bärenkönigs, von Jägern in den Bergen Siziliens entführt wird Der König nutzt den harten Winter, der sein Volk mit einer Hungersnot bedroht, und beschließt, in die Ebene einzufallen, in der die Menschen leben.

Ab 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Val de l’Eyre