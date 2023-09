Festival Plume & Ciné « Les tourouges et les toubleus » 5 Place de la Mairie Salles, 26 octobre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Réalisés par Vasilisa Tikunova, Sonja Rohleder, Alfredo Soderguit, Alejo Schettini, Samantha Cutler, Daniel Snaddon. (2009, 0h37′)

Adaptés des livres de Julia Donalson.

Sur une lointaine planète vivaient Édouard et Jeannette, un Toubleu et une Tourouge. Par un beau matin, ces deux-là tombèrent amoureux. Malheureusement pour eux, sur la lointaine planète, Tourouges et Toubleus ne se mélangent pas. Hors de question donc pour une Tourouge d’épouser un Toubleu…

Avant la séance : lecture par Sylvie Nagy.

A partir de 3 ans..

2023-10-26

5 Place de la Mairie

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Directed by Vasilisa Tikunova, Sonja Rohleder, Alfredo Soderguit, Alejo Schettini, Samantha Cutler, Daniel Snaddon. (2009, 0h37′)

Adapted from the books by Julia Donalson.

On a distant planet lived Édouard and Jeannette, a Toubleu and a Tourouge. One fine morning, they fell in love. Unfortunately for them, on the distant planet, Tourouges and Toubleus don’t mix. So it was out of the question for a Tourouge to marry a Toubleu…

Before the show: reading by Sylvie Nagy.

Ages 3 and up.

Dirigida por Vasilisa Tikunova, Sonja Rohleder, Alfredo Soderguit, Alejo Schettini, Samantha Cutler, Daniel Snaddon. (2009, 0h37′)

Adaptación de los libros de Julia Donalson.

En un planeta lejano vivían Édouard y Jeannette, un Toubleu y una Tourouge. Una buena mañana, se enamoraron. Por desgracia para ellos, en el lejano planeta, los Tourouges y los Toubleus no se llevan bien. Así que estaba descartado que un Tourouge se casara con una Toubleu…

Antes del espectáculo: lectura de Sylvie Nagy.

A partir de 3 años.

Regie: Vasilisa Tikunova, Sonja Rohleder, Alfredo Soderguit, Alejo Schettini, Samantha Cutler, Daniel Snaddon. (2009, 0h37′)

Verfilmt nach den Büchern von Julia Donalson.

Auf einem fernen Planeten lebten Édouard und Jeannette, ein Toubleu und eine Tourouge. An einem schönen Morgen verliebten sich die beiden ineinander. Zu ihrem Pech mischten sich auf dem fernen Planeten die Turouges und Toubleus nicht. Es kommt also nicht in Frage, dass eine Tourouge einen Toubleu heiratet…

Vor der Vorstellung: Lesung von Sylvie Nagy.

Ab 3 Jahren.

