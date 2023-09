Festival Plume & Ciné « Le château solitaire dans le miroir » 5 Place de la Mairie Salles, 26 octobre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Réalisé par Miho Maruo, adapté du roman eponyme de Mizuki Tsujimura. (2023, 1h56′)

Un beau jour, le miroir dans la chambre de Kokoro se met à scintiller. Elle se retrouve dans un formidable château digne d’un conte de fées. Là, une mystérieuse fillette lui soumet un défi. Elle a un an pour l’accomplir et ainsi réaliser un souhait. Seulement Kokoro n’est pas seule : 6 adolescents ont le même objectif qu’elle.

A partir de 10 ans..

5 Place de la Mairie

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Directed by Miho Maruo, adapted from the novel of the same name by Mizuki Tsujimura (2023, 1h56′)

One fine day, the mirror in Kokoro’s room begins to sparkle. She finds herself in a fairytale castle. There, a mysterious little girl presents her with a challenge. She has one year to complete it and make a wish come true. But Kokoro is not alone: 6 teenagers have the same goal.

Ages 10 and up.

Dirigida por Miho Maruo, adaptación de la novela homónima de Mizuki Tsujimura (2023, 1h56′)

Un buen día, el espejo de la habitación de Kokoro empieza a brillar. Se encuentra en un maravilloso castillo de cuento de hadas. Allí, una misteriosa niña le propone un reto. Tiene un año para completarlo y cumplir uno de sus deseos. Pero Kokoro no está sola: 6 adolescentes tienen el mismo objetivo que ella.

Apto para mayores de 10 años.

Regie: Miho Maruo, nach dem gleichnamigen Roman von Mizuki Tsujimura (2023, 1h56′)

Eines Tages beginnt der Spiegel in Kokoros Zimmer zu funkeln. Sie findet sich in einem märchenhaften Schloss wieder. Ein geheimnisvolles Mädchen stellt sie vor eine Herausforderung. Sie hat ein Jahr Zeit, um sie zu erfüllen und sich einen Wunsch zu erfüllen. Doch Kokoro ist nicht allein: Sechs Jugendliche haben das gleiche Ziel wie sie.

Ab 10 Jahren.

