Festival Plume & Ciné atelier initiation de dessin style manga 5 Place de la Mairie Salles, 26 octobre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Exercez vous au dessin style “manga” dès 20h avant la projection du film “Le château solitaire” qui reprend ce type de dessin..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 . .

5 Place de la Mairie

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Practice your manga-style drawing from 8pm before the screening of the film « Le château solitaire » (The Lonely Castle).

Pruebe a dibujar al estilo manga a partir de las 20.00 h, antes de la proyección de la película Le château solitaire (El castillo solitario).

Üben Sie sich ab 20 Uhr in Zeichnungen im Manga-Stil, bevor der Film « Das einsame Schloss » gezeigt wird, der diese Art von Zeichnungen aufgreift.

