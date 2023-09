Festival Plume & Ciné « Suzume » 5 Place de la Mairie Salles, 25 octobre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Réalisé par Makoto Shinkai (2023, 2h02′)

Dans une petite ville paisible de Kyushu, , Suzume suit un homme dans les montagnes à la recherche d’une porte. Elle découvre une porte délabrée trônant au milieu des ruines. Cédant à une inexplicable impulsion, Suzume tourne la poignée, et d’autres portes s’ouvrent alors aux quatre coins du Japon, laissant passer toutes les catastrophes qu’elles renfermaient. L’homme est formel : toute porte ouverte doit être refermée.

A partir de 10 ans..

5 Place de la Mairie

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Directed by Makoto Shinkai (2023, 2h02′)

In a small, peaceful town in Kyushu, Suzume follows a man into the mountains in search of a door. She discovers a dilapidated door in the middle of the ruins. Giving in to an inexplicable impulse, Suzume turns the handle, and other doors open up all over Japan, letting through all the disasters they once contained. The man is adamant that any door opened must be closed again.

Ages 10 and up.

Dirigida por Makoto Shinkai (2023, 2h02′)

En un pequeño y tranquilo pueblo de Kyushu, Suzume sigue a un hombre a las montañas en busca de una puerta. Descubre una puerta derruida en medio de las ruinas. Cediendo a un impulso inexplicable, Suzume gira el picaporte, y otras puertas se abren por todo Japón, dejando pasar todos los desastres que una vez contuvieron. El hombre se empeña en que toda puerta abierta debe volver a cerrarse.

A partir de 10 años.

Regie: Makoto Shinkai (2023, 2h02′)

In einer friedlichen Kleinstadt in Kyushu, , folgt Suzume einem Mann in die Berge auf der Suche nach einer Tür. Sie entdeckt ein verfallenes Tor, das inmitten von Ruinen thront. Einem unerklärlichen Impuls folgend, dreht Suzume an der Klinke, woraufhin sich weitere Türen in ganz Japan öffnen und alle Katastrophen, die sich darin befanden, durchlassen. Der Mann ist sich sicher, dass jede geöffnete Tür wieder geschlossen werden muss.

Ab 10 Jahren.

