Festival Plume & Ciné « Monstres pas si monstrueux » 5 Place de la Mairie Salles, 25 octobre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Réalisé par Julia Bueno, Cheng Li, Catherine Lepicard (2013, 0h41′)

Nous avons l’habitude de voir au cinéma des monstres terrifiants… Mais ils ne sont pas toujours aussi terribles ! Ce programme de cinq courts-métrages vous propose un tour d’horizon des plus terribles créatures de la planète, sous un nouveau jour rempli de tendresse et d’humour!

Avant la séance : lecture du livre « J’ai pas peur » par Sylvie Nagy.

Après la séance : initiation au stop motion par Elodie Faria.

A partir de 5 ans..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . EUR.

5 Place de la Mairie

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Directed by Julia Bueno, Cheng Li, Catherine Lepicard (2013, 0h41′)

We’re used to seeing terrifying monsters in the movies… But they’re not always so terrifying! This program of five short films gives you an overview of the world’s most terrifying creatures, in a new light filled with tenderness and humor!

Pre-show: reading of the book « J’ai pas peur » by Sylvie Nagy.

After the session: introduction to stop motion by Elodie Faria.

Ages 5 and up.

Dirigida por Julia Bueno, Cheng Li, Catherine Lepicard (2013, 0h41′)

Estamos acostumbrados a ver monstruos terroríficos en el cine…. ¡Pero no siempre son tan terroríficos! Este programa de cinco cortometrajes aborda las criaturas más terroríficas del mundo desde una nueva perspectiva, ¡llena de ternura y humor!

Antes de la proyección: lectura del libro « J’ai pas peur » de Sylvie Nagy.

Después de la sesión: introducción al stop motion a cargo de Elodie Faria.

A partir de 5 años.

Regie: Julia Bueno, Cheng Li, Catherine Lepicard (2013, 0h41′)

Wir sind es gewohnt, im Kino schreckliche Monster zu sehen…. Aber sie sind nicht immer so schrecklich! Dieses Programm aus fünf Kurzfilmen zeigt Ihnen die schrecklichsten Kreaturen der Welt in einem neuen, liebevollen und humorvollen Licht!

Vor der Vorstellung: Sylvie Nagy liest das Buch « J’ai pas peur » (Ich habe keine Angst).

Nach der Vorstellung: Einführung in die Stop-Motion-Technik durch Elodie Faria.

Ab 5 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Val de l’Eyre