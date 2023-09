Festival Plume & Ciné « La tresse » 5 Place de la Mairie Salles, 25 octobre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Réalisé par Laetitia Colombani (2023)

Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l’école. Italie. Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime d’un accident, elle découvre que l’entreprise familiale est ruinée. Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu’elle est malade. Trois vies, trois femmes, trois continents. Trois combats à mener..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . EUR.

5 Place de la Mairie

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Directed by Laetitia Colombani (2023)

India. Smita is an untouchable. She dreams of seeing her daughter escape her miserable condition and enter school. Italy. Giulia works in her father’s workshop. When he has an accident, she discovers that the family business is ruined. Canada. Sarah, a renowned lawyer, is about to be promoted to the head of her firm when she learns that she is ill. Three lives, three women, three continents. Three battles to fight.

Dirigida por Laetitia Colombani (2023)

India. Smita es una intocable. Sueña con ver a su hija escapar de su miserable condición e ir a la escuela. Italia. Giulia trabaja en el taller de su padre. Cuando él tiene un accidente, ella descubre que el negocio familiar está arruinado. Canadá. Sarah, una reputada abogada, está a punto de ser ascendida a jefa de su bufete cuando se entera de que está enferma. Tres vidas, tres mujeres, tres continentes. Tres batallas que librar.

Regie: Laetitia Colombani (2023)

Indien. Smita ist eine Unberührbare. Sie träumt davon, dass ihre Tochter ihrem elenden Zustand entkommt und in die Schule geht. Italien. Giulia arbeitet in der Werkstatt ihres Vaters. Als er einen Unfall erleidet, muss sie feststellen, dass das Familienunternehmen ruiniert ist. Kanada. Sarah, eine angesehene Anwältin, soll zur Leiterin ihrer Kanzlei befördert werden, als sie erfährt, dass sie krank ist. Drei Leben, drei Frauen, drei Kontinente. Drei Kämpfe, die es zu bestehen gilt.

