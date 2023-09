Ciné échange 5 Place de la Mairie Salles, 13 octobre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS), le Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre a décidé de participer aux Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM), qui se tiendront du 9 au 22 octobre 2023.

Cette manifestation vise à sensibiliser le grand public aux questions de santé mentale, à déstigmatiser et à faire connaitre les ressources locales.

Le thème retenu pour cette 34ème édition est : « A tous les âges de la vie, ma santé mentale est un droit ».

Le vendredi 13 octobre, au cinéma le 7ème Art, diffusion du film « En attendant Bojangles » suivi d’un échange avec des professionnels (Associations Rénovation, UNAFAM et SOS suicide Phénix) sur la prévention du risque suicidaire et les ressources locales existantes..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . EUR.

5 Place de la Mairie

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of its Local Health Contract (CLS), Pays Bassin d?Arcachon-Val de l?Eyre has decided to take part in the Mental Health Information Weeks (SISM), to be held from October 9 to 22, 2023.

The aim of this event is to raise public awareness of mental health issues, destigmatize them and publicize local resources.

The theme chosen for this 34th edition is: « At every age, my mental health is a right ».

On Friday October 13, at the 7ème Art cinema, screening of the film « En attendant Bojangles », followed by a discussion with professionals (Rénovation, UNAFAM and SOS Suicide Phénix associations) on suicide risk prevention and existing local resources.

En el marco del Contrato Local de Salud (CLS), el Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre ha decidido participar en las Semanas de Información sobre Salud Mental (SISM), que se celebrarán del 9 al 22 de octubre de 2023.

El objetivo de este evento es sensibilizar a la opinión pública sobre los problemas de salud mental, reducir la estigmatización y dar a conocer los recursos locales.

El tema elegido para esta 34ª edición es: « A cualquier edad, mi salud mental es un derecho ».

El viernes 13 de octubre, en el cine 7ème Art, se proyectará la película « En attendant Bojangles », seguida de un debate con profesionales (de las asociaciones Rénovation, UNAFAM y SOS Suicide Phénix) sobre la prevención del suicidio y los recursos locales existentes.

Im Rahmen des lokalen Gesundheitsvertrags (CLS) hat das Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre beschlossen, an den Informationswochen zur psychischen Gesundheit (SISM) teilzunehmen, die vom 9. bis 22. Oktober 2023 stattfinden werden.

Ziel dieser Veranstaltung ist es, die breite Öffentlichkeit für Fragen der psychischen Gesundheit zu sensibilisieren, zu entstigmatisieren und die lokalen Ressourcen bekannt zu machen.

Das Thema der 34. Ausgabe lautet: « In jedem Lebensalter ist meine psychische Gesundheit ein Recht ».

Am Freitag, den 13. Oktober, wird im Kino Le 7ème Art der Film « En attendant Bojangles » gezeigt, gefolgt von einem Austausch mit Fachleuten (Associations Rénovation, UNAFAM und SOS Suizid Phénix) über die Prävention von Suizidgefahr und die bestehenden lokalen Ressourcen.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Val de l’Eyre