ATELIER PEINTURE « LA JOIE DE LA COULEUR » 5 Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos, 1 octobre 2023, Saint-Jean-de-Fos.

Saint-Jean-de-Fos,Hérault

Venez découvrir les joies de la peinture accompagné du peintre David Rycroft. Au programme :

– des exercises pour apprendre a voir différemment

– developer sa créativité

– découvrir les couleurs et les compositions

tous matériaux fournis, tous niveaux bienvenues.

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

5 Place de la Mairie

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie



Come and discover the joys of painting with painter David Rycroft. On the program:

– exercises to learn to see differently

– develop your creativity

– discover colors and compositions

all materials supplied, all levels welcome

Venga a descubrir los placeres de la pintura con el pintor David Rycroft. En el programa:

– ejercicios para aprender a ver de otra manera

– desarrollar su creatividad

– descubra los colores y las composiciones

todos los materiales están incluidos, todos los niveles son bienvenidos

Entdecken Sie die Freuden der Malerei in Begleitung des Malers David Rycroft. Auf dem Programm stehen:

– übungen, um zu lernen, anders zu sehen

– seine Kreativität entwickeln

– farben und Kompositionen entdecken

alle Materialien werden bereitgestellt, alle Niveaus sind willkommen

