Baladises – Découvrir les fruits sauvages 5, place de la Mairie, 16 septembre 2023, Nonant-le-Pin.

Nonant-le-Pin,Orne

Guidés par un animateur-naturaliste, initiez-vous à la reconnaissance des baies, graines et fruits d’automne. Découvrez les particularités : vertus et usages, mais aussi l’intérêt de préserver leur environnement.

Sur réservation..

2023-09-16 à 09:30:00 ; fin : 2023-09-16 11:30:00. .

5, place de la Mairie RDV devant la mairie

Nonant-le-Pin 61240 Orne Normandie



Guided by a naturalist, learn to recognize the berries, seeds and fruits of autumn. Discover their particular virtues and uses, as well as the importance of preserving their environment.

Reservations required.

Guiado por un naturalista, aprenda a reconocer las bayas, semillas y frutos de otoño. Descubra qué las hace especiales: sus virtudes y usos, así como la importancia de preservar su entorno.

Es necesario reservar.

Unter Anleitung eines Naturführers lernen Sie, Beeren, Samen und Herbstfrüchte zu erkennen. Entdecken Sie die Besonderheiten: Tugenden und Verwendungszwecke, aber auch das Interesse, ihre Umwelt zu schützen.

Nach vorheriger Anmeldung.

